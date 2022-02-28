Общество

Псковская область станет пилотным регионом по апробации социального заказа

Псковская область станет пилотным регионом по апробации механизма социального заказа, которая начнется с социологического исследования. Об этом сообщила заместитель директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России Вероника Сергеева во время пресс-подхода сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Понять, нужно или не нужно вовлекать в социальный заказ негосударственные организации, помогут качественные данные, полученные в ходе социологического исследования. Получить его результаты рабочая группа по реализации проекта в Псковской области рассчитывает к августу - сентябрю. Тогда же будут планироваться предстоящие бюджетные циклы, и станет ясно, насколько верна политика в направлении соцзаказа, отметила Вероника Сергеева.

В Псковской области механизм соцзаказа планируют внедрять в сфере социального ухода за детьми и переобучения населения для содействия в поиске работы, подчеркнула она. При этом, по словам представителя Минфина, речь в социальном заказе идет не только о социально ориентированном бизнесе, но и, прежде всего, о людях. Социологическое исследование позволит выявить недостатки и неудовлетворенность общества в тех или иных сферах, заключила она.

Напомним, ФЗ-189 «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» подписали и опубликовали 13 июля 2020 года. Юридическое или физическое лицо может использовать социальный сертификат для госучреждения или некоммерческой организации, которая окажет услугу, из специального реестра. Вторым способом выбора исполнителя услуги по-прежнему остается конкурс. Организации, в свою очередь, могут объединяться в консорциум для выполнения заказов.

Действие социальных сертификатов распространяется на такие сферы, как социальное обслуживание, санаторно-курортное лечение, паллиативная медпомощь, туризм, спортивная подготовка и содействие занятости населения. Механизм закона пройдет апробацию в нескольких регионах России, среди которых и Псковская область.