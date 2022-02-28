Общество

Псковский архив опубликовал письмо пионеров из Германии о проблемах с учителями

80 пионеров из Германии рассказали о проблемах с родителями и учителями в переписке с псковскими школьниками в 1926 году. Письмо сотрудники государственного архива Псковской области опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области / «ВКонтакте»

В 1926 году в Псков пришло письмо от группы детей из города Эссен Рурской области, от группы Альтштат. В ее состав входили 80 человек. «…у нас не так легко дается работа, как в ваших отрядах. В нашей работе мы наталкиваемся на ряд препятствий, например, со стороны родителей и учителей, они не так настроены, как нам это было бы желательно», - писали пионеры из Германии.

Ребята рассказывали о проведении заседаний, обсуждении различных тем, составлении планов-графиков своей работы. Даже писали о количестве проданных экземпляров газеты «Барабан», сборе средств на покупку «барабанного оркестра». И признавались, что создание пионерской организации осуждается многими взрослыми, отметили сотрудники архива.

«Они (учителя – ред.) угрожали детям, распространяющим листовки. Учителя думали своими угрозами разрушить Союз юных спартаков, но они нас этим не испугали, и мы боремся храбро за наши права», - говорится в письме.

Затем, в мае 1927 года, Псков посетила большая делегация пионеров из Германии. Всего прибыло около 300 человек. Такие данные встречаются в официальном отчете председателя Псковского губбюро ДКО П. Меркурьева. Поезд встречали на вокзале в 6 часов утра. Играл духовой оркестр, звучали речи встречающих.

В программе двухдневного визита были выставки дома юных пионеров, экскурсии, концерты, посещение школы и детского дома, встречи с пионерами и комсомольцами. Из Пскова делегация отправилась дальше, в Ленинград.