Общество

Морозные ночи прогнозируются в Псковской области в первые дни марта

Ночные морозы до 13 градусов будут сохраняться в Псковской области в первые дни весны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Климатическая весна пока еще не наступает», - добавила она.

1 и 2 марта в Псковской области будет сохраняться погода, которую можно наблюдать и сейчас. Ночью ожидаются морозы от 8 до 13 градусов Цельсия, а днем: +1...+6 градусов.

Однако ситуация изменится 3 марта, когда на погоду в регионе будет влиять область пониженного давления. В это время увеличится облачность, а ночные и дневные температуры сократят свои минимальные и максимальные значения, отметила Тала Нещадимова.

Ночью синоптики прогнозируют -2...-7 градусов, а днем : около 0...+3. «6 числа очередной циклон принесет осадки в виде снега и мокрого снега. Температуры ночью будут отрицательными, а днем - положительными, но разброс от нуля прогнозируется небольшой», - добавила Тала Нещадимова.

Ветер на протяжении всего начала марта будет западных и северных направлений, от слабого до умеренного.

По словам синоптика, прихода климатической весны в Псковскую область следует ожидать не раньше 15 марта.