Общество

Псковские синоптики рассказали о погоде 8 марта

8 марта в Псковскую область может прийти солнечная погода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Область повышенного давления принесет нам солнышко, но пока устойчивого перехода среднесуточной температуры через ноль мы не прогнозируем», - подчеркнула она.

По наблюдениям синоптиков, в последние годы раннего наступления весны не наблюдалось, поэтому такая погода нормальна для псковского региона.

Хотя положительные температуры в регионе уже отмечались, стабильный переход через 0 пока не рассматривается, заключила Тала Нещадимова.