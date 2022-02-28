Общество

Умер экс-управляющий псковским отделением фонда соцстрахования Семен Костин

Скончался бывший управляющий Псковским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Семен Костин. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении, данный пост он занимал в период с 1994 по 2005 годы.

«Коллектив учреждения выражает глубочайшие соболезнования его родным и близким. Будучи высочайшим профессионалом в своем деле, талантливым и опытным руководителем, он внес существенный вклад в развитие социального страхования Псковской области. Семен Павлович оставил яркий след в сердцах коллег, снискал заслуженный почет и уважение. В памяти тех, кто работал вместе с ним, он навсегда останется образцом преданности делу и человеческому долгу, уникальным руководителем, внимательным и доброжелательным человеком. Скорбим и разделяем горечь утраты», - сказали в отделении.

Церемония прощания с Семеном Костиным состоится 1 марта в 11.00 в Никольском храме в деревне Паниковичи Печорского района.