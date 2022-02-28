Общество

День без осадков прогнозируют в Псковской области 1 марта

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 1 марта. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе не прогнозируют осадков, на дорогах местами образуется гололедица.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -7 до -12 градусов, днем столбик термометра покажет от 0 до +6 градусов. Ожидается западный ветер со скоростью до 5 метров в секунду.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова озвучила предварительный прогноз погоды на 8 марта.