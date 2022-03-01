Общество

Рособрнадзор ответил на вопрос о переносе ЕГЭ из-за ситуации вокруг Украины

В Рособрнадзоре заявили, что в ведомстве не обсуждают перенос сроков Единого госэкзамена (ЕГЭ) из-за проведения спецоперации на Украине.

«Перенос сроков проведения ЕГЭ в настоящее время не рассматривается», - цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

В этом году основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля. До этого, с 21 марта по 15 апреля, проведут досрочный этап, а с 5 по 20 сентября запланирован дополнительный период проведения экзамена.

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В Рособрнадзоре также сказали, что учащиеся выпускных классов - беженцы из ЛНР и ДНР, кто уже зачислен для прохождения обучения в российские школы, смогут сдать ЕГЭ и Основной госэкзамен (для выпускников 9-х классов - ИФ) наряду с другими выпускниками.

Ранее в Рособрнадзоре «Интерфаксу» сообщили, что учащимся 9 и 11 классов из Луганской и Донецкой народных республик оказывается помощь в зачислении в школы и подготовке к экзаменам. При этом в ведомстве также сообщали, что не планируют перенос досрочного этапа ЕГЭ из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, он пройдет с 21 марта по 15 апреля.