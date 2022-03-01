Общество

Прокуратура обнаружила долги по зарплате в пушкиногорской сельхозорганизации

Прокуратура Пушкиногорского района выявила задолженность по зарплате работникам местной сельскохозяйственной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По обращениям двух жителей деревни Рубилово прокуратура провела проверку сферы оплаты труда в ООО «Возрождение», которое занимается разведением крупного рогатого скота и производством молока.

Следователи установили, что работникам предприятия несвоевременно выплачивалась зарплата и отпускные. По состоянию на февраль перед заявителями имелась задолженность по зарплате на общую сумму 16 тысяч рублей.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).