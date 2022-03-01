Общество

Пенсионерка фиктивно прописала россиян в Пскове

Пенсионерка подозревается в фиктивной регистрации россиян в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция установила, что женщина 1952 года рождения в июле 2019 года фиктивно зарегистрировала на территории города трех россиян. Сейчас все обстоятельства произошедшего уточняются.

В ведомстве напомнили, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Кроме того, злоумышленники могут отправиться на принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишиться свободы на три года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.