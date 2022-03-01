Общество

В Пскове прекратили дело в отношении депутата-яблочника за публикацию экстремистской символики

Псковский городской суд прекратил административное дело о публикации символики экстремистской организации в отношении депутата Собрания Завеличенской волости Псковского района от партии «Яблоко» Николая Кузьмина. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила адвокат Татьяна Мартынова.

«Суд прекратил административное дело в отношении Николая Кузьмина на основании того, что истек срок давности», - сказала Татьяна Мартынова.

Как добавили в пресс-службе Псковского городского суда, постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что суд отложил судебное заседание по делу. 21 февраля в судебном заседании опросили сотрудника Центра «Э» УМВД России по Псковской области. Кроме того, представитель Николая Кузьмина предоставил суду письменную позицию, а также многочисленную документацию, которую изучил суд.

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Напомним, Николая Кузьмина привлекали к ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). В мае 2017 года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», находящейся в открытом доступе, он «осуществил публичное демонстрирование» символики экстремистской организации – общественного движения «Штаб Навального» («НАВАЛЬНЫЙ 20!8»). Организация «Штабы Навального» решением Московского городского суда признана экстремистской, ликвидирована, ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.