В Пскове прекратили дело в отношении депутата-яблочника за публикацию экстремистской символики

Псковский городской суд прекратил административное дело о публикации символики экстремистской организации в отношении депутата Собрания Завеличенской волости Псковского района от партии «Яблоко» Николая Кузьмина. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила адвокат Татьяна Мартынова.
«Суд прекратил административное дело в отношении Николая Кузьмина на основании того, что истек срок давности», - сказала Татьяна Мартынова.
Как добавили в пресс-службе Псковского городского суда, постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
Ранее сообщалось, что суд отложил судебное заседание по делу. 21 февраля в судебном заседании опросили сотрудника Центра «Э» УМВД России по Псковской области. Кроме того, представитель Николая Кузьмина предоставил суду письменную позицию, а также многочисленную документацию, которую изучил суд.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный внесен в перечень физлиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».