Общество

Росгвардейцы проверили почти 200 владельцев оружия в Псковской области

Росгвардейцы выявили 12 нарушений правил оборота гражданского оружия в регионе с 21 по 27 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.



За неделю сотрудники Росгвардии провели 191 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили 12 административных правонарушений, изъяли 3 единицы оружия.



Росгвардейцы напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, что им необходимо обратиться с документами для перерегистрации в подразделения лицензионно-разрешительной работы по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.



Такое заявление можно подать через портал Госуслуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%, напомнили в управлении.



Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности, добавили в Росгвардии.