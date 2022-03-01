Общество

Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации на фоне высокого распространения омикрон-штамма коронавируса и снижения заболеваемости.

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что документ касается различных отраслей экономики, актуален для нынешней эпидемиологической ситуации и подготовлен с учетом мнения ученых и опыта других стран.

Напомним, в Псковской области за все время пандемии коронавирус подтвердили у 96 526 человек, выздоровели почти 80 тысяч пациентов.