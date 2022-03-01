Общество

В марте Псковская область окажется под влиянием циклонов

В марте Псковская область будет находиться под влиянием циклонов, в связи с этим ожидается неустойчивая погода с частыми осадками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Влияние антициклонов будет непродолжительным и наиболее вероятно в третьей декаде месяца. Также прогнозируется, что в марте будет повышенный температурный фон относительно климатической нормы: среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-4 градуса выше нормы.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры воздуха будут находиться в диапазоне от 0 до +5 градусов, с повышением в отдельные дни от +6 до +8 градусов. Во второй и третьей декадах преобладающие дневные температуры воздуха составят от +3 до +8 градусов, в отдельные дни третьей декады возможен прогрев воздуха от +9 до +14 градусов. Преобладающие ночные температуры прогнозируются от -3 до +2 градусов, с понижением в отдельные ночи от -4. до -9 градусов.

В отдельные периоды месяца возможно усиление ветра от 15 до 18 метров в секунду.

Ранее начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова озвучила предварительный прогноз погоды на 8 марта.