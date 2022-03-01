Общество

Обвиняемого в гибели людей в гостиничном доме под Псковом вновь заочно заключили под стражу

Обвиняемого в гибели людей в гостиничном доме в деревне Подборовье-1 Псковского района вновь заочно заключили под стражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Двухмесячный срок содержания под стражей будет исчисляться с момента задержания обвиняемого на территории РФ, либо с момента экстрадиции на территорию России.

Постановление суда пока в законную силу не вступило.

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Напомним, 21 августа 2021 года около 03:00 на первом этаже здания произошел пожар, источником которого стал аварийный режим работы электрической сети в здании. Люди, находящиеся в здании, не получили своевременного сообщения о возникшем пожаре и не имели возможности безопасно покинуть горящие помещения, а также принять действенных мер к обеспечению безопасности своей жизни и здоровья, отметили в пресс-службе. В результате происшествия три человека получили телесные повреждения, еще трое – погибли.

Смотрите также Несколько человек погибли при пожаре в гостевом доме под Псковом Обвиняемый не позднее 2016 года произвел реконструкцию здания, расположенного в деревне Подборовье-1: он оборудовал его для оказания услуг гостиничного характера, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. При этом мужчина в нарушение законодательства РФ не принял меры по уведомлению контролирующих государственных органов о начале деятельности по оказанию услуг гостиничного характера, в связи с чем вышеуказанное здание не подвергалось проверке со стороны государственного пожарного надзора.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).