Общество

Псковский спецотряд «Гепард» отметил 29-летие со дня создания

Псковский специальный отряд быстрого реагирования «Гепард» отметил 29-летие со дня образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В Псковской области отряд был создан 1 марта 1993 года и вошел в состав управления по борьбе с организованной преступностью.

«За мужество и отвагу, умелые и решительные действия, проявленные в служебно-боевой деятельности, многие сотрудники отряда отмечены государственными и ведомственными наградами», – сказали в управлении.

В 2021 году сотрудники спецподразделения приняли участие в проведении 190 спецопераций, в результате которых задержали подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений, из незаконного оборота изъяли огнестрельное оружие и наркотические вещества, добавили в Росгвардии.