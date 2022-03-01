Общество

Деликатес без срока годности не пропустили через границу в Псковской области

Вяленый рыбный деликатес из Республики Беларусь не прошел ветеринарный контроль в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В праздничный выходной день на российско-белорусской границе РФ в Псковской области сотрудники ведомства запретили ввоз 180 кг вяленой рыбной продукции в ассортименте. Товар перевозили в автотранспорте с территории Республики Беларусь в адрес петербургской фирмы, занимающейся производством рыбных деликатесов.

Государственный инспектор ведомства установил отсутствие ветеринарного сертификата, подтверждающего безопасность и происхождение продукции, а также окончание срока годности перевозимого товара. Перемещение продукции по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза в Республику Беларусь.