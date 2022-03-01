Псковские коммунисты почтили память десантников 6-й роты

Псковские коммунисты почтили память бойцов 6-й роты сегодня, 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении КПРФ.
Фото здесь и далее: отделение КПРФ Псковской области
В этот день депутат Псковского областного Собрания депутатов, член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, депутат регионального парламента, секретарь Псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов, депутаты-коммунисты Псковской городской думы Олег Луценко и Александр Баев, члены партии, сторонники, дети войны и профсоюз военнослужащих возложили к мемориалу живые цветы.
Олег Луценко рассказал о подвиге своего товарища, гвардии майора, герое России Александре Доставалове, который вместе со своей ротой прорвался на помощь десантникам с соседней позиции.
Также перед собравшимися с речью выступила первый секретарь Псковского обкома ЛКСМ РФ, исполняющая обязанности первого секретаря Псковского горкома КПРФ Виктория Милюкова.
Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них.
За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.