Общество

Псковские коммунисты почтили память десантников 6-й роты

Псковские коммунисты почтили память бойцов 6-й роты сегодня, 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении КПРФ.

Фото здесь и далее: отделение КПРФ Псковской области

В этот день депутат Псковского областного Собрания депутатов, член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, депутат регионального парламента, секретарь Псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов, депутаты-коммунисты Псковской городской думы Олег Луценко и Александр Баев, члены партии, сторонники, дети войны и профсоюз военнослужащих возложили к мемориалу живые цветы.

«Важно никогда не забывать героический подвиг ребят из 6-й роты. Им было всего около 20 лет, но они показали всему миру русскую отвагу, доказали, что жив патриотизм и русский дух. Эти молодые ребята с честью выполнили свою клятву. Как и Александр Матросов, они закрыли своей грудью проход на перевале от превосходящих сил террористов. Они знали, что отступать нельзя, и обессмертили свои имена», - выступил Петр Алексеенко.

Олег Луценко рассказал о подвиге своего товарища, гвардии майора, герое России Александре Доставалове, который вместе со своей ротой прорвался на помощь десантникам с соседней позиции.

Также перед собравшимися с речью выступила первый секретарь Псковского обкома ЛКСМ РФ, исполняющая обязанности первого секретаря Псковского горкома КПРФ Виктория Милюкова.

«В Аргунском ущелье 22 года назад десантники проявили небывалые мужество и отвагу, подав пример многим другим подразделениям и добавив в копилку подвигов нашей армии еще один случай, ярко демонстрирующий готовность любой ценой исполнить свой долг. Шестая рота совершила героический подвиг, и, какими бы сложными не были сейчас времена, мы обязаны не просто помнить, но и передавать эту память и уважение следующим поколениям. Героизм не должен быть забыт», - подчеркнула она.

Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них.

За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.