Общество

Кому в СЗФО сложнее всего найти работу, выяснили аналитики

4–5 резюме на одну вакансию составляет уровень конкуренции среди соискателей в регионах СЗФО, что чуть больше, чем в целом по России. Каким специалистам проще всего трудоустроиться на работу, а работники из каких сфер испытывают наибольшие сложности, выяснили аналитики службы исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Фото: пресс-служба HeadHunter Северо-Запад

По данным hh.ru, комфортный для соискателей уровень конкуренции на рынке труда – это пять-шесть резюме на одну вакансию. Однако в последнее время во многих регионах России средней уровень конкуренции значительно ниже. А если рассматривать уровень конкуренции в разрезе профессиональных отраслей, можно выделить сферы, в которых соискателям гораздо проще трудоустроиться, отметили эксперты.

«Самая низкая конкуренция среди соискателей СЗФО, по данным за последний месяц, наблюдается в профессиональной сфере "Консультирование" - здесь на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме, то есть, конкуренция даже ниже, чем один человек на место. При этом средняя предлагаемая зарплата в данной сфере по итогам января составила чуть более 62 000 рублей, то есть на 10% больше, чем средняя зарплата, которую предлагают жителям СЗФО в начале 2022 года в вакансиях (порядка 56 000 рублей)», –говорится в сообщении.

Также не возникнет проблем с поиском работы у представителей строительной сферы, в области автобизнеса, у рабочего персонала и работников сферы продаж (по 1–2 резюме на место в каждой сфере). В свою очередь средняя предлагаемая зарплата в перечисленных выше сферах составляет 65 000, 63 000, 58 200 и 53 100 рублей соответственно.

С другой стороны, есть несколько профессиональных сфер, где работу найти значительно труднее - соискателям может потребоваться не 1–3 месяца (а это средний срок поиска работы в России), а, например, от 4 до 6 месяцев, чтобы найти устраивающую их должность и достойный заработок. В список таких сфер вошли «Топ-менеджмент», «Начало карьеры», «Юристы», «Административный персонал».

При этом по некоторым регионам СЗФО в части профсфер уровень конкуренции за рабочие места даже выше, чем у соседей. Особенно «отличилась» в данном вопросе Республика Коми: субъект лидирует также по числу соискателей, желающих найти работу области бухгалтерии, управления персоналом, устроиться на госслужбу, добавили в компании.