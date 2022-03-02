Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
миссия выполнима ищем подарки
семейный отдых на открытом воздухе
Концерт Чайф в Пскове
ЖКХ коммунальный ликбез
Главней всего погода в доме
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Квитанции за электричество не придут
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Общество 02.03.2022 12:160 Еще около 900 псковичей заразились COVID-19, пять человек скончались 02.03.2022 13:160 До пяти градусов тепла прогнозируют в Псковской области 3 марта 02.03.2022 13:120 Дизайн-код введут в исторической части Великих Луках в течение двух лет 02.03.2022 13:010 Псковские общественники начали сбор помощи для беженцев из ДНР и ЛНР 02.03.2022 12:160 Еще около 900 псковичей заразились COVID-19, пять человек скончались 02.03.2022 12:090 Псковичей и гостей города приглашают в масленичную деревню в Финском парке
 
 
 
Самое популярное 27.02.2022 20:210 Минобороны сообщило о раненых и погибших в боях на Украине 01.03.2022 13:021 Начало реконструкции Троицкого моста в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 27.02.2022 07:270 Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими в Пустошкинском районе. ФОТО. ВИДЕО 01.03.2022 10:553 В районе Троицкого моста в Пскове обнаружили неизвестную каменную постройку 28.02.2022 19:150 Владимир Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с западными санкциями
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Советы по сохранению пенсионного стажа дали псковичам

02.03.2022 11:53|ПсковКомментариев: 0

Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно, граждане могут контролировать сведения о страховом стаже, заработке, страховых взносах, учтенных территориальным органом ПФР в индивидуальном лицевом счете на основании сведений, представленных работодателями. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по региону. 

В ПФР отметили, что люди, не достигшие пенсионного возраста, могут в удобное ему время заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал Госуслуг или «личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР. Также ее можно получить лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ по предварительной записи.

«В случае обнаружения в его индивидуальном лицевом счете ошибок, гражданину нужно оформить заявление на портале Госуслуг об исправлении указанных сведений, прикрепив соответствующие документы. Они будут рассмотрены территориальным органом ПФР, который при необходимости может провести дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в документах (путем направления запросов работодателям, в архивные органы, в компетентные органы государств – участников международных договоров). По результатам проверки территориальный орган ПФР внесет изменения в лицевой счет, и проинформирует об этом гражданина», - рассказали в отделении. 

Людям предпенсионного возраста в ПФР рекомендуют заблаговременно и внимательно проверять свой лицевой счет.

В отделении отметили, что с 2022 года ПФР начал проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета и накопленного стажа, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения направляют в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг. Информирование проводят один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет. Это позволит гражданину оценить имеющиеся у него пенсионные права, заметили в ПФР. 

Теги: #пфр #Псковская область #пенсия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций?
В опросе приняло участие 280 человек
02.03.2022, 13:230 Турция, Египет и Тунис ждут российских путешественников 02.03.2022, 13:160 До пяти градусов тепла прогнозируют в Псковской области 3 марта 02.03.2022, 13:140 Псковичам напомнили об ипотеке под 5,75% 02.03.2022, 13:130 Жителей Псковского района предупредили об отключении электроэнергии
02.03.2022, 13:120 Дизайн-код введут в исторической части Великих Луках в течение двух лет 02.03.2022, 13:090 Сборную России по велоспорту отстранили от участия в международных соревнованиях 02.03.2022, 13:040 Сенатор Елена Бибикова проведет прием граждан в Псковской области 02.03.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Игорем Савицким
02.03.2022, 13:010 Псковские общественники начали сбор помощи для беженцев из ДНР и ЛНР 02.03.2022, 12:570 Псковичка получила медаль за скоростную стрельбу из пистолета в Ижевске 02.03.2022, 12:540 ЦБ временно запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги и получать по ним доходы 02.03.2022, 12:520 Неуправляемый автомобиль заметили в центре поселка Палкино
02.03.2022, 12:490 Псковичи получат деньги и планшеты за создание лучшего образа Петра Великого 02.03.2022, 12:440 Как выйти из украинского кризиса? 02.03.2022, 12:300 Капитальные вложения 02.03.2022, 12:260 Лифтовое оборудование меняют в трех многоквартирных домах Пскова
02.03.2022, 12:160 Еще около 900 псковичей заразились COVID-19, пять человек скончались 02.03.2022, 12:100 Игорь Савицкий выскажет «Особое мнение» о новой реальности российского бизнеса 02.03.2022, 12:090 Псковичей и гостей города приглашают в масленичную деревню в Финском парке 02.03.2022, 12:070 Андрей Царев: Кровоточащая рана на Донбассе должна быть залечена
02.03.2022, 11:530 Советы по сохранению пенсионного стажа дали псковичам 02.03.2022, 11:472 Двухстороннее движение вернут на участке улицы Карла Маркса в Пскове 4 марта 02.03.2022, 11:340 Тест-драйв ПЛН — Geely Tugella. ВИДЕО 02.03.2022, 11:330 Кому в СЗФО сложнее всего найти работу, выяснили аналитики
02.03.2022, 11:210 В Пскове продолжают размещать баннеры с правилами складирования ТКО 02.03.2022, 11:160 Александр Котов прокомментировал спецоперацию в Донбассе 02.03.2022, 11:160 Мошенники довезли женщину до банка в Великих Луках и обогатились на 200 тысяч рублей 02.03.2022, 11:000 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась почти на 15%
02.03.2022, 10:539 Великолукские сосиски и сардельки попали в «черный список» Росконтроля 02.03.2022, 10:496 Псковичка просит отменить закрытие Троицкого моста из-за изменения экономической ситуации 02.03.2022, 10:451 Себежанин приревновал жену и в состоянии аффекта ударил ножом знакомого 02.03.2022, 10:430 Вооруженные силы России взяли под контроль областной центр Херсон
02.03.2022, 10:341 В Пскове сдали новую 16-этажку 02.03.2022, 10:300 За неделю коронавирусом заболели более 6,5 тысяч псковичей 02.03.2022, 10:270 Псковские таможенники пресекли контрабанду сигарет стоимостью 2,5 млн рублей 02.03.2022, 10:140 Псковский астроном-любитель поделился снимками туманности Ориона и галактики Сигара
02.03.2022, 10:040 Татьяна Москалькова сообщила об информационной атаке на региональных омбудсменов 02.03.2022, 09:560 Псковичей приглашают на военную службу по контракту 02.03.2022, 09:400 В Псковском районе запретили выходить на лед озер 02.03.2022, 09:332 Сбербанк решил уйти с европейского рынка
02.03.2022, 09:210 Вирусолог назвал позволяющие смягчить антиковидные меры особенности «омикрона» 02.03.2022, 09:060 Россиян призвали не посещать закрывшие небо страны 02.03.2022, 08:520 В Псковской области выполнили 72% плана вакцинации от коронавируса 02.03.2022, 08:379 В России резко поднялись цены на отечественные автомобили
02.03.2022, 08:230 Врезавшийся в светофор в центре Пскова мужчина был пьян 02.03.2022, 08:100 Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 21% 02.03.2022, 07:544 Водитель легкового автомобиля врезался в столб в центре Пскова 02.03.2022, 07:390 Три пожара произошло в Псковской области из-за неосторожности
02.03.2022, 07:170 Мошенники начали вымогать деньги на помощь беженцам из Украины 02.03.2022, 07:020 США закрывают воздушное пространство для российских самолетов 01.03.2022, 22:440 Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России 01.03.2022, 22:380 Россия и Запад. Украинский разлом. ВИДЕО
01.03.2022, 22:290 Президент Украины заявил о готовности к переговорам с Путиным 01.03.2022, 22:131 Меры по поддержке региональной экономики обсудили в Псковской области 01.03.2022, 22:000 Псковичей призвали не показывать детям плохой пример на проезжей части 01.03.2022, 21:580 Следователи рассказали о расследовании дела о гибели 6-й роты псковских десантников
01.03.2022, 21:452 Археологи оценили необходимость сдвигать сроки сдачи Троицкого моста из-за найденной церкви 01.03.2022, 21:301 Послушать музыку Баха в католической церкви предлагают псковичам 01.03.2022, 21:109 Закрытый мост увеличил нагрузку на улицы в центре Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.03.2022, 20:540 Эксперт рассказал о влиянии длинных выходных на размер зарплаты псковичей
01.03.2022, 20:340 Митинг в память о подвиге десантников 6-й роты прошел в Великих Луках 01.03.2022, 20:150 Российских лыжников отстранили от международных соревнований до конца сезона 01.03.2022, 19:560 Площадка для «открытого диалога о войне» может появиться на Кургане Дружбы 01.03.2022, 19:361 Фотофакт: На Троицком мосту начали срезать асфальт
01.03.2022, 19:180 Псковские коммунисты почтили память десантников 6-й роты 01.03.2022, 18:570 Спецоперация в соцсетях 01.03.2022, 18:440 КамАЗ и «Рено» столкнулись под Псковом, пострадал один из водителей. ФОТО 01.03.2022, 18:300 К 8 марта в клубе «Супер фитнес» в Пскове пройдет акция для женщин
01.03.2022, 18:120 Прокуратура начала проверку после схода подвижного состава с рельсов в Дно 01.03.2022, 18:000 Россия и Запад. Украинский разлом 01.03.2022, 18:000 Почти 20 млн пассажиров воспользовались услугами Октябрьской железной дороги за два месяца 01.03.2022, 17:580 Второй раунд переговоров России и Украины состоится 2 марта
01.03.2022, 17:441 Житель Новосокольников убил собутыльника за оскорбление жены и отправился в колонию 01.03.2022, 17:380 В Псковской области подготовили календарь событий на 2022 год 01.03.2022, 17:270 Два автомобиля столкнулись в Невеле 01.03.2022, 17:200 В Пскове определили победителей юношеских чтений, посвященных подвигу 6-й роты
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru