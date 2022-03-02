Советы по сохранению пенсионного стажа дали псковичам

Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно, граждане могут контролировать сведения о страховом стаже, заработке, страховых взносах, учтенных территориальным органом ПФР в индивидуальном лицевом счете на основании сведений, представленных работодателями. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по региону.
В ПФР отметили, что люди, не достигшие пенсионного возраста, могут в удобное ему время заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал Госуслуг или «личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР. Также ее можно получить лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ по предварительной записи.
Людям предпенсионного возраста в ПФР рекомендуют заблаговременно и внимательно проверять свой лицевой счет.
В отделении отметили, что с 2022 года ПФР начал проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета и накопленного стажа, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения направляют в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг. Информирование проводят один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет. Это позволит гражданину оценить имеющиеся у него пенсионные права, заметили в ПФР.