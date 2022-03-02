Общество

Советы по сохранению пенсионного стажа дали псковичам

Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно, граждане могут контролировать сведения о страховом стаже, заработке, страховых взносах, учтенных территориальным органом ПФР в индивидуальном лицевом счете на основании сведений, представленных работодателями. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по региону.

В ПФР отметили, что люди, не достигшие пенсионного возраста, могут в удобное ему время заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал Госуслуг или «личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР. Также ее можно получить лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ по предварительной записи.

«В случае обнаружения в его индивидуальном лицевом счете ошибок, гражданину нужно оформить заявление на портале Госуслуг об исправлении указанных сведений, прикрепив соответствующие документы. Они будут рассмотрены территориальным органом ПФР, который при необходимости может провести дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в документах (путем направления запросов работодателям, в архивные органы, в компетентные органы государств – участников международных договоров). По результатам проверки территориальный орган ПФР внесет изменения в лицевой счет, и проинформирует об этом гражданина», - рассказали в отделении.

Людям предпенсионного возраста в ПФР рекомендуют заблаговременно и внимательно проверять свой лицевой счет.

В отделении отметили, что с 2022 года ПФР начал проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета и накопленного стажа, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения направляют в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг. Информирование проводят один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет. Это позволит гражданину оценить имеющиеся у него пенсионные права, заметили в ПФР.