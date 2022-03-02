Общество

За неделю коронавирусом заболели более 6,5 тысяч псковичей

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области на неделе с 21 по 27 февраля снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 3,6% (на 240 случаев), заболели 6 525 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По клинической форме среди выявленных случаев заражения 6 344 протекали в форме ОРВИ, 166 – в форме внебольничной пневмонии. Выявлено 15 случаев бессимптомного течения инфекции.

По возрастной структуре наибольшую заболеваемость фиксируют в возрастной группе от 30 до 49 лет – 32,7% от общего числа зарегистрированных случаев за неделю (2132 случая). В других категориях выявлено:

среди людей в возрасте от 50 до 64 лет - 25,3% (1 649 случаев),

среди детей до 17 лет - 16,7% (1 088 случаев),

среди людей в возрасте 65 лет и старше - 15,3% (998 случаев),

среди людей в возрасте от 18 до 29 лет - 10% (658 случаев).

В 13 муниципальных образованиях отмечается заболеваемость выше среднеобластного уровня. Это Пыталовский, Палкинский, Псковский, Плюсский, Невельский, Новосокольнический, Гдовский, Дедовичский, Островский, Локнянский, Пушкиногорский, Бежаницкий районы, а также город Псков.

В Пскове за неделю зарегистрировали 2 234 случая заражения коронавирусом.

«Вакцинация против COVID-19 — это единственный способ остановить пандемию коронавирусной инфекции и эффективная альтернатива ограничительным мероприятиям, их корректировке и отмене. Для создания иммунной прослойки против COVID-19 необходимо привить 80% взрослого населения региона. Но, чем больше граждан будет привито, тем меньше будет заболеваемость», - подчеркнули в ведомстве.