Общество

Псковские общественники начали сбор помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

ПОООМС «Дети – наше будущее» и БД «Добрый Псков» проводят сбор гуманитарной помощи ««РАДИ ЖИЗНИ» для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

«Эвакуированные мирные жители, среди которых в основном мамы с детьми и пожилые люди, остро нуждаются в поддержке, - подчеркивают организаторы акции. - В качестве гуманитарной помощи можно приносить: продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Особая поддержка необходима детям, для них можно оставить разные игрушки, книги и канцелярские товары, одежду и обувь в хорошем состоянии».

В списке необходимого также детское питание (сухое), детские памперсы, сдобные изделия, чай/кофе, сухие пайки/бутылки питьевой воды, мыло, шампуни, гели для душа, зубная паста/зубные щетки, туалетные наборы, туалетная бумага, средства гигиены, одноразовая посуда, средства индивидуальной защиты, полотенца, постельное белье, кулеры, бутилированная вода, удлинители, бытовая техника.

Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности.

Также оказать помощь можно, приобретая и передавая наборы «Добрая авоська - Продукты» в магазине «Пчелка» (ТЦ «Империал»).

Пункты сбора:

Псков, ул. Карла Маркса, 19 (вторник, четверг-воскресенье с 11.00 до 14.00);

Псков, Рижский пр., 31 (запись по телефону +7 (911) 372-26-24);

Опочка, пл. Советская 9 (ежедневно с 10.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья, телефоны 8-911-692-49-49 и 8-911-887-54-23);

Остров, ул. Карла Маркса, 11 (соццентр «Остров добрых сердец», тел.8-981-361-22-27, 8-911-350-06-73, 8-911-884-82-36).

Справки по акции можно получить по телефону: +7 (911) 372-26-24, +7 963-336-35-26.

Информация: https://vk.com/mnogodeti77, vk.com/dobro_pskov

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