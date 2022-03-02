Общество

Псковичей и гостей города приглашают в масленичную деревню в Финском парке

Масленичную деревню открыли для псковичей и гостей города в Финском парке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

В деревянных домиках расположились ремесленники. Посетители ярмарки могут приобрести товары местного производства: непременный атрибут масленицы куклы-травницы, самодельные игрушки, украшения, изделия из дерева, гастрономические сувениры, чай, мед, варенье, цукаты и колбасы из разного вида мяса. Две лавки продают на вынос чай, кофе, выпечку и блины.

Для юных псковичей и их родителей организовали традиционные масленичные забавы: полоса препятствий, попади в мишень, поймай рыку, заплети масленице косу.

Можно также поучаствовать в боях мешками, сфотографироваться в тематических фотозонах, загадать желание, пройдя под масленичной аркой.

Масленичная площадка работает ежедневно с 10.00 до 19.00. Торговый городок будет открыт до 8 марта.