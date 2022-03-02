Общество

Еще около 900 псковичей заразились COVID-19, пять человек скончались

887 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии в области факт заболевания подтвердили у 98 330 человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канал региона.

На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области находится 5 381 пациент (49 034+478). Выздоровели от COVID-19 в регионе 80 167 пациентов (+1 014), умерли 1 588 человек (+5).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: