Еще около 900 псковичей заразились COVID-19, пять человек скончались

887 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии в области факт заболевания подтвердили у 98 330 человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канал региона.
На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области находится 5 381 пациент (49 034+478). Выздоровели от COVID-19 в регионе 80 167 пациентов (+1 014), умерли 1 588 человек (+5).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 31642/229
- Великие Луки – 15549/97
- Бежаницкий район – 1210/14
- Великолукский район – 2501/13
- Гдовский район – 1635/68
- Дедовичский район – 2303/48
- Дновский район – 789/2
- Красногородский район – 826/4
- Куньинский район – 851/10
- Локнянский район – 961/13
- Невельский район – 4347/30
- Новоржевский район – 994/16
- Новосокольнический район – 2884/19
- Опочецкий район – 2975/17
- Островский район – 4474/60
- Палкинский район – 911/0
- Печорский район – 2223/22
- Плюсский район – 1538/30
- Порховский район – 3295/10
- Псковский район – 8170/67
- Пустошкинский район – 1219/30
- Пушкиногорский район – 1232/26
- Пыталовский район – 1319/21
- Себежский район – 2277/41
- Стругокрасненский район – 1573/0
- Усвятский район – 586/0