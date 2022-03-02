Общество

Вмерзшего в лед на реке Пскове лебедя освободили спасатели. ВИДЕО

Спасатели помогли выбраться вмерзшему в лед на реке Пскове лебедю в деревне Паневик. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила глава города Пскова Елена Полонская.

Видео: инстаграм-аккаунт главы города Пскова Елены Полонской

За помощью к главе Пскова обратилась местная жительница. К реагированию на просьбу женщины подключили сотрудников городской Думы, МЧС и спасателей.

«К огромной радости ситуация разрешилась благополучно! Освободившаяся из ледяной ловушки птица вскоре улетела. Благодарю за помощь всех, кто провел операцию по спасению птицы и не отказал в помощи в трудной ситуации», - написала Елена Полонская.