Общество

Память погибшего товарища почтили псковские росгвардейцы

Сотрудники ОМОН почтили память своего боевого товарища, погибшего при исполнении служебных обязанностей в марте 2001 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Родственники погибшего сержанта милиции Дмитрия Шемякина и личный состав спецподразделения почтили его память минутой молчания и возложили цветы к могиле.

«Участвуя в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона, Дмитрий Шемякин проявлял хладнокровие, действовал смело и решительно, всегда был готов прийти на помощь товарищам», – отметили в управлении.

Он принимал участие в операциях по выявлению участников незаконных вооружённых формирований, похитителей людей и их пособников, в операциях по обнаружению оружия и боеприпасов.

Так, 23 февраля 2001 года при проведении спецоперации в одном из районов города Шали Чеченской республики совместно с сотрудниками местного ОВД Дмитрий Шемякин попал в засаду боевиков. Их обстреляли. Быстро сориентировавшись в экстремальной ситуации, Шемякин правильно выбрал позицию и открыл ответный огонь. Группа смогла развернуться в боевой порядок и отразить нападение. В результате огневые точки противника были подавлены, рассказали в Рогвардии.

А 26 февраля 2001 года группа сотрудников ОМОН, в которую входил и Шемякин, попала в засаду у поселка Ханкала. В завязавшемся бою трое сотрудников были ранены. Шемякин, прикрывая товарищей, вел огонь из автомата, но получил ранения, от которых 2 марта 2001 года скончался в госпитале.

За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Дмитрий Шемякин был награжден Орденом Мужества (посмертно), добавили в Росгвардии.