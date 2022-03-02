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Общество

Мошенники предлагают псковичам прочистку вентиляции за 20 тысяч рублей

02.03.2022 19:16|ПсковКомментариев: 1

Псковичей предупредили об агентах, требующих деньги за прочистку вентиляции в квартире. Запись об этом в своем Instagram-аккаунте опубликовал юрист Юрий Никандров.

Фото здесь и далее: Юрий Никандров / Instagram

«Предупредите своих родителей или соседей! Сегодня спас пожилую соседку от очень навязчивых агентов ООО "Монтаж Сервис". Они настойчиво просили 20 000 рублей, а позже 10 000 рублей за прочистку вентиляции в квартире. После моих требований они покинули квартиру соседки, затем был вызван наряд полиции», - написал юрист.

Юрий Никандров призвал псковичей быть внимательными. «Отдав деньги под влиянием, потом не сможете доказать, что вас заставили это сделать!» - подчеркнул он.

Теги: #мошенничество #вентиляция
Источник: Псковская Лента Новостей
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