Общество

Мошенники предлагают псковичам прочистку вентиляции за 20 тысяч рублей

Псковичей предупредили об агентах, требующих деньги за прочистку вентиляции в квартире. Запись об этом в своем Instagram-аккаунте опубликовал юрист Юрий Никандров.

Фото здесь и далее: Юрий Никандров / Instagram

«Предупредите своих родителей или соседей! Сегодня спас пожилую соседку от очень навязчивых агентов ООО "Монтаж Сервис". Они настойчиво просили 20 000 рублей, а позже 10 000 рублей за прочистку вентиляции в квартире. После моих требований они покинули квартиру соседки, затем был вызван наряд полиции», - написал юрист.

Юрий Никандров призвал псковичей быть внимательными. «Отдав деньги под влиянием, потом не сможете доказать, что вас заставили это сделать!» - подчеркнул он.