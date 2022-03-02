Общество

Псковичам предлагают работу в сфере безопасности с зарплатой свыше ста тысяч рублей

Вакансия инспектора службы безопасности открыта в крупной компании в Псковской области, работодатель предлагает зарплату до 101 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

В вакансии указано, что будущий работник будет заниматься организацией и проведением работы, направленной на предотвращение и сокращение потерь ТМЦ непосредственно на закрепленных магазинах торговой сети, подбором, проверкой и подготовкой кандидатов.

«Данная работа подойдет опытным специалистам, так как от кандидатов требуется опыт работы в правоохранительных органах или других силовых структурах. Работодатель также указывает в требованиях, что успешный кандидат должен быть мобильным, уверенным, честным, ответственным, знать ПК на уровне уверенного пользователя. Приветствуется опыт работы в торговых сетях по линии предотвращения потерь ТМЦ», - рассказали аналитики сервиса.

Компания обещает заработную плату до 101 000 рублей на руки, корпоративную связь, оплату ГСМ, трудоустройство согласно ТК РФ, пятидневную рабочую неделю. Зарплата выплачивается на карту три раза в месяц.