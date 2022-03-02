Общество

В Псковском районе собрали первый урожай ранних огурцов

Первый урожай ранних огурцов собрали в тепличном овощном комбинате ЗАО «Агрофирма "Победа"» 1 марта. Об этом сообщается в группе администрации Псковского района в социальной сети «ВКонтакте».



Фото здесь и далее: администрация Псковского района / «ВКонтакте»

Более 1 100 килограммов овощей готовы к отправке на прилавки фирменных павильонов агрофирмы и в магазины города Пскова.





По технологии огурцы здесь собирают через день. Большую помощь по уходу за растениями овощеводам оказывает автоматизированная система полива, подающая растениям воду и питательные вещества, а также система микроклимата, поддерживающая оптимальный температурный режим и влажность воздуха.

«Ранние овощи из "Победы" традиционно пользуются высоким спросом у псковичей, поскольку являются экологически чистыми, с высокими вкусовыми качествами», - отметили в администрации.