Общество

Многодетным компенсируют затраты на борьбу с борщевиком в Псковском районе

В администрации Псковского района прошло совещание с главами сельских поселений, на котором рассмотрели вопросы догазификации, эпидситуации и борьбы с борщевиком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Фото: пресс-служба администрации Псковского района

Собравшиеся детально обсудили борьбу с борщевиком Сосновского. Глава Псковского района Наталья Федорова напомнила, что на уровне муниципалитета действует рабочая группа по этому вопросу. Она обратила внимание на необходимость привлечения владельцев земельных участков для борьбы с сорняком. Так, многодетные семьи района, которым выделили земельные участки, смогут рассчитывать на дополнительную региональную меру поддержки - компенсацию средств, затраченных на борьбу с сорняком.

Затем представители Псковского РЭУ АО «Газпром газораспределение Псков» Денис Коловняков и Ирина Смирнова рассказали, что на сегодняшний день от жителей Псковского района поступило более 2 300 заявок, из них более 400 абонентов заключили договоры подключения. Отмечается, что нередко заявки отклоняют, это происходит по нескольким причинам:

Например, домовладение или земельный участок не зарегистрированы должным образом, то есть не оформлены права собственности.

Также в случае предоставления неполного пакета документов. На то, чтобы донести необходимые документы, дается 20 рабочих дней, и только в этом случае абонент получит официальный отказ, но он не является препятствием подачи нового заявления. То есть если абонент оформил недвижимость в собственность, то он может снова в установленном порядке подать заявление на догазификацию.

На совещании также обсудили эпидемиологическую обстановку в населенных пунктах Псковского района. По этому вопросу выступила главный врач межрайонной больницы Елена Уткина. В своем докладе она отметила, что эпидситуация в муниципалитете остается напряженной. Кроме того, она напомнила, что первый компонент вакцины «Спутник V» теперь будет использоваться для ревакцинации, так как он по своему составу соответствует вакцине «Спутник Лайт».