Общество

Аналитики отметили повышение спроса на психологов в России

За последний месяц работодатели в России повысили спрос на психологов, в том числе корпоративных психологов и коучей в сфере психологии по сравнению с началом 2021 года на 111%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

С начала февраля российские работодатели разместили более 500 новых вакансий для психологов и других специалистов в сфере психологии. По сравнению с началом 2021 года спрос на психологов в целом по России вырос на 111%, при этом лидерами по спросу на данных специалистов сейчас являются Москва (каждая третья вакансия), Санкт-Петербург (11% вакансий от всего объема по стране), Московская область (8%), Краснодарский край (5%) и Красноярский край (4%).

Анализ вакансий показывает, что чаще всего за последний месяц психологов искали образовательные учреждения, компании-работодатели из области медицины и фармацевтики, госорганы, общественные организации, компании из сферы энергетики, финансовый сектор, работодатели из области маркетинга.

«На данный момент мы видим, что компании, как правило, ищут специалистов, которые могли бы оказывать психологическую поддержку работникам, консультировать в стрессовых ситуациях, проводить тренинги в рамках корпоративной поддержки, а также проводить психологический анализ новых сотрудников и кандидатов. Здесь также важно отметить, что часть компаний, в том числе из регионов СЗФО в качестве поддержки своих сотрудников взяли за практику частичную или полную оплату консультирования своих работников на психологических онлайн-платформах. Интересно, что работодатели становятся все более лояльны к кандидатам без опыта или с малым опытом работы. Так, за последний месяц доля вакансий в сфере психологии, на которые могут откликнуться кандидаты без опыта, достигла 30%, доля вакансий, доступных для соискателей со стажем от 1 года до 3 лет достигает 39%», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для психологов в начале 2022 года в целом по России составляет порядка 38 000 рублей. В регионах СЗФО психологам в среднем готовы платить чуть больше – около 43 000 рублей в месяц. В свою очередь соискатели-психологи, как правило, запрашивают зарплату порядка 45 000 рублей, что примерно на 18% больше, чем предложения работодателей, у жителей СЗФО, желающих работать в психологии, аналогичные запросы по зарплате, за исключением петербуржцев, которые ожидают зарплату около 50 000 рублей.

В целом с начала текущего года почти 20 000 россиян разместили или обновили резюме психологов. Как отмечают аналитики, это, с одной стороны, говорит о том, что среди психологов в целом по стране достаточно высокая конкуренция за рабочие места – более 10 резюме на одну вакансию, но, с другой стороны, в случае резкого повышения спроса у работодателей на психологов, компании смогут оперативно закрыть вакансии и обеспечить коллективы нужными специалистами.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере психологии в России: