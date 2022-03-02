Псковcкая обл.
реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
миссия выполнима ищем подарки
семейный отдых на открытом воздухе
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Концерт Чайф в Пскове
Главней всего погода в доме
Квитанции за электричество не придут
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Общество 02.03.2022 12:162 Еще около 900 псковичей заразились COVID-19, пять человек скончались 03.03.2022 10:360 Минюст призывает псковские организации вовремя предоставить отчетность за год 03.03.2022 10:260 В полиции Псковской области появились новые сотрудники 03.03.2022 10:190 Аналитики отметили повышение спроса на психологов в России 03.03.2022 09:560 В Псковском районе собрали первый урожай ранних огурцов 03.03.2022 09:200 В Псковской области собрали более 27 тонн вещей для беженцев из Донбасса
 
 
 
Самое популярное 02.03.2022 19:470 Почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине 02.03.2022 16:290 Память погибшего товарища почтили псковские росгвардейцы 01.03.2022 13:021 Начало реконструкции Троицкого моста в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.03.2022 10:553 В районе Троицкого моста в Пскове обнаружили неизвестную каменную постройку 28.02.2022 19:150 Владимир Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с западными санкциями
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Аналитики отметили повышение спроса на психологов в России

03.03.2022 10:19|ПсковКомментариев: 0

За последний месяц работодатели в России повысили спрос на психологов, в том числе корпоративных психологов и коучей в сфере психологии по сравнению с началом 2021 года на 111%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

С начала февраля российские работодатели разместили более 500 новых вакансий для психологов и других специалистов в сфере психологии. По сравнению с началом 2021 года спрос на психологов в целом по России вырос на 111%, при этом лидерами по спросу на данных специалистов сейчас являются Москва (каждая третья вакансия), Санкт-Петербург (11% вакансий от всего объема по стране), Московская область (8%), Краснодарский край (5%) и Красноярский край (4%).

Анализ вакансий показывает, что чаще всего за последний месяц психологов искали образовательные учреждения, компании-работодатели из области медицины и фармацевтики, госорганы, общественные организации, компании из сферы энергетики, финансовый сектор, работодатели из области маркетинга.

«На данный момент мы видим, что компании, как правило, ищут специалистов, которые могли бы оказывать психологическую поддержку работникам, консультировать в стрессовых ситуациях, проводить тренинги в рамках корпоративной поддержки, а также проводить психологический анализ новых сотрудников и кандидатов. Здесь также важно отметить, что часть компаний, в том числе из регионов СЗФО в качестве поддержки своих сотрудников взяли за практику частичную или полную оплату консультирования своих работников на психологических онлайн-платформах. Интересно, что работодатели становятся все более лояльны к кандидатам без опыта или с малым опытом работы. Так, за последний месяц доля вакансий в сфере психологии, на которые могут откликнуться кандидаты без опыта, достигла 30%, доля вакансий, доступных для соискателей со стажем от 1 года до 3 лет достигает 39%», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова. 

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для психологов в начале 2022 года в целом по России составляет порядка 38 000 рублей. В регионах СЗФО психологам в среднем готовы платить чуть больше – около 43 000 рублей в месяц.  В свою очередь соискатели-психологи, как правило, запрашивают зарплату порядка 45 000 рублей, что примерно на 18% больше, чем предложения работодателей, у жителей СЗФО, желающих работать в психологии, аналогичные запросы по зарплате, за исключением петербуржцев, которые ожидают зарплату около 50 000 рублей.

В целом с начала текущего года почти 20 000 россиян разместили или обновили резюме психологов. Как отмечают аналитики, это, с одной стороны, говорит о том, что среди психологов в целом по стране достаточно высокая конкуренция за рабочие места – более 10 резюме на одну вакансию, но, с другой стороны, в случае резкого повышения спроса у работодателей на психологов, компании смогут оперативно закрыть вакансии и обеспечить коллективы нужными специалистами.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере психологии в России:

Теги: #работа #психолог #вакансии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций?
В опросе приняло участие 1600 человек
03.03.2022, 10:460 В Пскове росгвардейцы задержали молодого человека за кражу продуктов 03.03.2022, 10:450 «Коммунальный ликбез»: Городская среда. Быть или не быть? 03.03.2022, 10:380 Международная федерация кошек ввела санкции в отношении питомцев из России 03.03.2022, 10:360 Минюст призывает псковские организации вовремя предоставить отчетность за год
03.03.2022, 10:260 В полиции Псковской области появились новые сотрудники 03.03.2022, 10:190 Аналитики отметили повышение спроса на психологов в России 03.03.2022, 10:120 Псковича, избившего у дверей храма незнакомца, отправили в колонию 03.03.2022, 09:560 В Псковском районе собрали первый урожай ранних огурцов
03.03.2022, 09:480 Центробанк ввел комиссию 30% для физлиц при покупке валюты на бирже 03.03.2022, 09:330 Поддельные банкноты выявили в Пскове и Великих Луках 03.03.2022, 09:200 В Псковской области собрали более 27 тонн вещей для беженцев из Донбасса 03.03.2022, 09:026 Непривитых студентов с тестом на антитела к COVID-19 начнут пускать в ПсковГУ
03.03.2022, 08:470 Всемирный день писателя отмечают 3 марта 03.03.2022, 08:310 Псковичам предлагают работу в сфере безопасности с зарплатой свыше ста тысяч рублей 03.03.2022, 08:150 Врач назвала способ узнать, переболел ли привитый от COVID-19 бессимптомно 03.03.2022, 08:000 Поставки электроники в Россию сворачиваются
03.03.2022, 07:430 Цех загорелся в Печорах из-за короткого замыкания 03.03.2022, 07:270 Кардиолог рассказал, чем нельзя заниматься после COVID-19 03.03.2022, 07:040 В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян 02.03.2022, 23:162 Трехзвездочный отель планируют построить в Пскове
02.03.2022, 23:052 Шесть городских автобусов в Пскове оснастят валидаторами 02.03.2022, 22:480 Воспитанников школ-интернатов в Пскове обучили оказывать первую медпомощь 02.03.2022, 22:300 Наталья Скачкова возглавит управление общественных проектов и молодежной политики администрации региона 02.03.2022, 22:238 Наталью Плявинскую назначили руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области
02.03.2022, 22:110 Роман Абрамович продаст футбольный клуб «Челси» 02.03.2022, 22:000 Фрагмент цепочки галактик Маркаряна запечатлел псковский астроном-любитель 02.03.2022, 21:410 Паралимпийцы провели мастер-класс по настольному теннису в Пскове. ФОТО 02.03.2022, 21:220 Андрей Турчак: Мы должны защитить наших людей и предприятия от последствий санкций
02.03.2022, 21:000 Финансирование деятельности мировых судей в Псковской области выросло на 13% в 2021 году 02.03.2022, 20:380 Прибывшим в Псковскую область украинским беженцам выплатят по 10 тысяч рублей 02.03.2022, 20:240 «Михайловское» представляет любителям графики художника из Невеля 02.03.2022, 20:120 Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям России на Украине
02.03.2022, 19:470 Почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине 02.03.2022, 19:370 Воспитанники печорского интерната получили подарки от депутата Госдумы 02.03.2022, 19:162 Мошенники предлагают псковичам прочистку вентиляции за 20 тысяч рублей 02.03.2022, 19:050 Председателя областного комитета по ЖКХ наказали за нарушение условий предоставления субсидий
02.03.2022, 18:460 В Пскове готовятся установить светофор на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса 02.03.2022, 18:304 Автомобильная пробка образовалась на улице Спортивной в Пскове. ФОТО 02.03.2022, 18:210 США пригрозили перехватывать российские самолеты 02.03.2022, 18:140 Дорожная авария стала причиной пробки на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО
02.03.2022, 17:550 Фотофакт: Асфальт на Троицком мосту полностью срезали 02.03.2022, 17:480 Псковичам предлагают задать депутатам вопросы о здравоохранении 02.03.2022, 17:390 Способ узнать о родственниках-священниках предложили псковичам 02.03.2022, 17:300 Региональный этап конкурса «Семья года» стартовал в Псковской области
02.03.2022, 17:240 Как обезопаситься от мошенников и не потерять деньги, рассказали псковичам 02.03.2022, 17:100 Наработки псковских волонтеров по развитию туризма растиражируют в Якутии 02.03.2022, 17:020 В «Экопроме» разъяснили правила утилизации бытовой техники 02.03.2022, 16:546 В фокусе: Реконструкция Советского моста в Пскове
02.03.2022, 16:530 Второй раунд переговоров России и Украины пройдет вечером 2 марта 02.03.2022, 16:450 В магазинах «Деревня Соловьи» в Пскове начали продавать овощи 02.03.2022, 16:350 Оказывающим услуги сопровождаемого проживания псковичам повысят зарплату 02.03.2022, 16:310 ЕС запретил поставлять банкноты евро в Россию
02.03.2022, 16:290 Память погибшего товарища почтили псковские росгвардейцы 02.03.2022, 16:230 ВТБ повышает ставки по вкладам и накопительным счетам до 21% 02.03.2022, 16:1910 В Петербурге отменят QR-коды в ресторанах и учреждениях культуры 02.03.2022, 16:040 Россиян предупредили об активности мошенников на фоне новостей о повышении цен на электронику
02.03.2022, 15:571 Территорию у памятника десантникам 6-й роты под Псковом благоустроят до 30 июня 02.03.2022, 15:550 «Партизанский обоз» отправится из Псковской области в Ленинградскую 5 марта 02.03.2022, 15:500 Как получить отсрочку по оплате налогов до трех лет, объяснили псковичам 02.03.2022, 15:461 «Единая Россия» запускает процедуру предварительного голосования
02.03.2022, 15:280 Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков 02.03.2022, 15:180 Псковские археологи показали находки эпохи неолита 02.03.2022, 15:140 Великолучане сделали в подъезде временную переправу 02.03.2022, 15:100 ЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубеж
02.03.2022, 15:040 Армен Мнацаканян: Сейчас важно сплотиться и поддержать друг друга, наши Вооруженные силы 02.03.2022, 14:530 В России с 10 марта введут мораторий на плановые проверки для ИП и бизнеса 02.03.2022, 14:522 Вмерзшего в лед на реке Пскове лебедя освободили спасатели. ВИДЕО 02.03.2022, 14:470 Игорь Савицкий о ситуации в экономике: Полгода будут тяжелыми
02.03.2022, 14:380 Сотрудники IT-компаний в России получат отсрочку от армии и льготную ипотеку 02.03.2022, 14:371 Как бороться с сонливостью после COVID-19, рассказала псковский врач 02.03.2022, 14:200 «Особое мнение»: Игорь Савицкий о новой реальности российского бизнеса. ВИДЕО 02.03.2022, 14:130 Из магазина в Острове изъяли более двух тысяч пачек сигарет без акцизных марок РФ
02.03.2022, 14:050 Православных приглашают в Псково-Печерский монастырь в дни Великого поста 02.03.2022, 13:540 Первую партию гуманитарного груза из Псковской области отправили беженцам из Донбасса 02.03.2022, 13:470 Игорь Савицкий назвал русских и украинцев одним народом 02.03.2022, 13:390 Выставка псковского художника «Достоевский и коронавирус» открылась в Петербурге
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru