Общество

В Пскове продолжат расчистку и дноуглубление реки Великой

Второй этап расчистки и дноуглубления реки Великой в Пскове пройдет в 2022-2024 годах. Такая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Протяженность участков расчистки составит 2,6 км, объем расчистки и дноуглубления — 36 385 м³, площадь выкашивания водной растительности — 4,2339 га. Укрепление береговой линии русла реки — 500/500 м²/м.

Работы выполнят поэтапно:

первый этап — с даты заключения контракта до 31 октября 2022 года;

второй этап — с даты завершения выполнения работ по 1 этапу до 31 октября 2023 года;

третий этап — с даты завершения выполнения работ по 2 этапу до 31 октября 2024 года.

Водохозяйственное мероприятие направлено на снижение негативного воздействия вод и ликвидацию его последствий, отмечается в документах.

Максимальная (начальная) цена контракта составляет 23 млн 987 тысяч 669 рублей. Подрядную организацию выберут 15 марта.

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Первый этап расчистки и дноуглубления реки Великой в Пскове проходил в 2019-2021 годах.