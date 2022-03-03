В Пскове продолжат расчистку и дноуглубление реки Великой

Второй этап расчистки и дноуглубления реки Великой в Пскове пройдет в 2022-2024 годах. Такая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.
Протяженность участков расчистки составит 2,6 км, объем расчистки и дноуглубления — 36 385 м³, площадь выкашивания водной растительности — 4,2339 га. Укрепление береговой линии русла реки — 500/500 м²/м.
Работы выполнят поэтапно:
Водохозяйственное мероприятие направлено на снижение негативного воздействия вод и ликвидацию его последствий, отмечается в документах.
Максимальная (начальная) цена контракта составляет 23 млн 987 тысяч 669 рублей. Подрядную организацию выберут 15 марта.
Первый этап расчистки и дноуглубления реки Великой в Пскове проходил в 2019-2021 годах.