Общество

Навыки стрельбы по неподвижной цели отработали псковские приставы

Отделение специального назначения УФССП России по Псковской области провело занятие по огневой подготовке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

На базе стрельбища в деревне Коростовка Псковского района прошли занятия по огневой подготовке с сотрудниками отделения специального назначения.

Занятие проходило по программе спецподготовки, разработанной для служащих силовых подразделений, под руководством старшего судебного пристава отделения спецназначения Александра Кириллова.

Отрабатывались приемы и правила стрельбы из табельного оружия, которое находится на вооружении спецподразделений службы. В частности, были выполнены упражнения «Стрельба по неподвижной цели днем со сменой изготовок» из пистолета Ярыгина и автомата Калашникова.