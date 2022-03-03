Псковcкая обл.
реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
миссия выполнима ищем подарки
Квитанции за электричество не придут
Концерт Чайф в Пскове
Главней всего погода в доме
семейный отдых на открытом воздухе
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Общество 03.03.2022 12:390 Почти 1100 псковичей выздоровели от коронавируса за сутки 04.03.2022 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 04.03.2022 12:000 Псковичей предупредили об изменении графика работы Почты России 04.03.2022 11:530 «Дабришутинг»: Слово, дело и традиции 04.03.2022 11:500 Где купить плитку в Пскове: новый шоурум Italon Experience 04.03.2022 11:350 «Хайпожоры»: Волна фейков и Россия в IT-изоляции
 
 
 
Самое популярное 02.03.2022 19:470 Почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине 02.03.2022 16:290 Память погибшего товарища почтили псковские росгвардейцы 01.03.2022 10:553 В районе Троицкого моста в Пскове обнаружили неизвестную каменную постройку 01.03.2022 13:021 Начало реконструкции Троицкого моста в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 02.03.2022 10:5314 Великолукские сосиски и сардельки попали в «черный список» Росконтроля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Где купить плитку в Пскове: новый шоурум Italon Experience

04.03.2022 11:50|ПсковКомментариев: 0

Салон Italon Experience в Пскове является авторизованным дилером керамогранита и керамической плитки Italon – одного из самых признанных брендов российской керамики. Шоурум оформлен в соответствии с новым единым подходом к интерьеру монобрендовых шоурумов Italon по всей России.

 

Italon Experience – это место для творчества и вдохновения, где покупатели всегда могут увидеть, как плитка смотрится в объеме, проникнуться духом коллекции и, самое главное, – ощутить, насколько комфортно будет в новом интерьере.

Кроме того, в фирменном салоне представлена дизайнерская мебель и сантехника из керамогранита - Italon Home: раковины, душевые поддоны, журнальные столики, стеллажи раскрывают новые грани применения керамогранита в интерьере и задают новый тренд на единое визуальное оформление пространства.

Шоурум Italon ориентирован на дизайнеров и архитекторов – они будут приятно удивлены удобством работы с ассортиментом керамогранита и плитки, помочь в этом призваны, наравне с традиционными каталогами, большое количество вспомогательных инструментов: керамотеки, куллы, сладеры и мудборды. Продуманный до мелочей эстетичный интерьер шоурума позволит им вдохновляться самыми актуальными трендами в мире керамики, дизайна и архитектуры.

В салоне оборудована уникальная зона – Italon X2. Это уличный керамогранит для оформления экстерьера и ландшафтного дизайна. В экспозиции представлены доступные цвета и текстуры плитки для улицы, а также наглядно показаны возможные способы укладки. Весна на пороге! А значит – самое время задуматься о выборе плитки для дома или дачи.

Отметим, что официальным партнером бренда выступает магазин строительных материалов «Практик».

Новый шоурум Italon Experience открылся на улице Набат, 3. Менеджеры салона будут рады дать вам экспертный совет, помочь с выбором керамогранита или скомплектовать материал для вашего проекта.

Источник: Italon Experience

Теги: #псков #продажа #магазин
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций?
В опросе приняло участие 1798 человек
04.03.2022, 12:210 Припаркованный автомобиль помешал вывозу мусора из двора в Пскове 04.03.2022, 12:150 Зацепера из Дно сняли с поезда по дороге к возлюбленной 04.03.2022, 12:060 Симфоническая сказка «Петя и волк» откроет фестиваль русской музыки в Пскове 04.03.2022, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
04.03.2022, 12:000 Псковичей предупредили об изменении графика работы Почты России 04.03.2022, 11:530 «Дабришутинг»: Слово, дело и традиции 04.03.2022, 11:500 Конкурс «Ученик года» в Великих Луках посвятили году культурного наследия 04.03.2022, 11:500 Где купить плитку в Пскове: новый шоурум Italon Experience
04.03.2022, 11:470 В Острове подрядчик не отремонтировал крышу дома в срок и получил штраф 04.03.2022, 11:350 «Хайпожоры»: Волна фейков и Россия в IT-изоляции 04.03.2022, 11:330 Выпускники псковских школ могут получить целевые направления в медвузы 04.03.2022, 11:190 Изменилась схема движения транспорта на участке улицы Карла Маркса в Пскове
04.03.2022, 11:130 Фрагмент туманности «Чайка» запечатлел астроном-любитель из Пскова 04.03.2022, 11:030 Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки о российской армии 04.03.2022, 10:520 Пьяного водителя «Газели» остановили полицейские в Псковском районе 04.03.2022, 10:411 Дизайнер предложила создать в Пскове центр этномоды
04.03.2022, 10:301 Лучших педагогов и воспитателей наградили в Пскове 04.03.2022, 10:270 В двух псковских организациях выявили фальшивые купюры 04.03.2022, 10:160 Администрация Псковской области сообщила о хакерских атаках на официальный сайт 04.03.2022, 10:100 Жильцов 9 домов Пскова предупредили об отключении воды 4 марта
04.03.2022, 10:000 Псковичи могут стать участниками розыгрыша телефона к открытию магазина «FixZone» 04.03.2022, 09:500 Сейм Латвии постановил не выгонять граждан России с видом на жительство 04.03.2022, 09:410 Цены на стоматологию в России выросли на 10-15% 04.03.2022, 09:301 Магазин Sela откроется в торгово-досуговом центре Fjord Plaza
04.03.2022, 09:250 Любителя спиртного задержали псковские росгвардейцы 04.03.2022, 09:203 Найденные археологами объекты в центре Пскова накроют стеклом 04.03.2022, 09:200 Всемирный день инженерии празднуют 4 марта 04.03.2022, 09:120 Госдума рассмотрит ряд поправок для поддержки граждан и экономики из-за санкций
04.03.2022, 09:010 Алена Тарасова назначена судьей Арбитражного суда Псковской области 04.03.2022, 09:000 Стал известен режим работы городских автобусов в Пскове на мартовских выходных 04.03.2022, 08:450 Заместитель госсекретаря США назвала условие отмены санкций Запада против РФ 04.03.2022, 08:373 Банк России снизил комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже до 12%
04.03.2022, 08:220 Коронационная кружка XIX века представлена на выставке в Пскове 04.03.2022, 08:070 Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах 04.03.2022, 08:010 Назначен новый зампредседателя Псковского областного суда 04.03.2022, 07:412 Одностороннее движение отменили на двух улицах Пскова
04.03.2022, 07:210 Труп обнаружен в сгоревшем доме в Стругокрасненском районе 04.03.2022, 06:560 В Пскове мужчина подозревается в избиении знакомого до смерти 03.03.2022, 22:000 Псковичей предупредили об опасности сайтов-двойников Росреестра 03.03.2022, 21:390 Ямочный ремонт начнется в Великих Луках в ближайшее время
03.03.2022, 21:206 Оплатить услуги по обращению с ТКО призвали псковичей накануне праздников 03.03.2022, 20:594 Мост закрыт, но это не трагедия: псковичи опробовали новые маршруты 03.03.2022, 20:420 Полиция разыскивает пропавшую 30-летнюю псковичку 03.03.2022, 20:100 Путин поручил установить допвыплату семьям военных РФ, погибших на Украине
03.03.2022, 19:490 Жителя Порхова осудили за продажу по запчастям автомобиля знакомого 03.03.2022, 19:330 Как санкции Запада отразятся на экономике России? 03.03.2022, 19:130 Аркадий Мурылев спрогнозировал экономические риски для псковичей 03.03.2022, 18:490 «Живая классика» прозвучит в исполнении юных псковичей
03.03.2022, 18:310 Андрей Михеев: Российская экономика справится с трудностями 03.03.2022, 18:100 Акция «Мастер псковской силы» стартовала 3 марта 03.03.2022, 18:022 Радиоканал «60FM» возобновил трансляцию 03.03.2022, 18:000 Начался второй раунд российско-украинских переговоров
03.03.2022, 17:492 «День новостроек» от ГК «Луг» прошел в Пскове 03.03.2022, 17:434 Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи будут передвигаться по городу при реконструкции Троицкого моста? 03.03.2022, 17:290 Старые веранды снесли в детском саду «Кораблик» в Пскове 03.03.2022, 17:153 В Пскове проведут комиссионное обследование дорог
03.03.2022, 17:041 Псковичи определят место установки масштабной детской площадки 03.03.2022, 17:000 Сбер от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи в России 03.03.2022, 16:570 Гдович заплатил за нравственные страдания оскорбленного соседа 03.03.2022, 16:550 В псковской психбольнице показали свое место для молитв
03.03.2022, 16:470 Шесть коров из Белоруссии без документов не пустили в Остров 03.03.2022, 16:401 Влияние системообразующих предприятий на соцстабильность оценят в Псковской области 03.03.2022, 16:350 Мокрый снег ожидается в Псковской области 4 марта 03.03.2022, 16:260 Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз
03.03.2022, 16:230 В Псковской области стартовала XIII спартакиада вузов 03.03.2022, 16:170 Почти 100 младенцев родилось в Великих Луках в феврале 03.03.2022, 16:140 Две телефонные вышки подключили к мобильной связи в Гдовском районе 03.03.2022, 15:570 Елена Бибикова: Сама мысль о войне неприемлема для нас
03.03.2022, 15:547 За два дня клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн рублей 03.03.2022, 15:520 Инициативы в сфере семейной политики обсудили в Пскове 03.03.2022, 15:480 «Напиши Путину!» - псковичи-эмигранты об отношении к себе в странах Европы 03.03.2022, 15:390 Псковичи смогут заглянуть в производственные цеха местных предприятий
03.03.2022, 15:365 Областной суд отказал Камалягину* признать незаконным отказ в регистрации СМИ 03.03.2022, 15:320 «Шкода» и «Хендай» столкнулись на регулируемом перекрестке в Пскове 03.03.2022, 15:280 Михаил Ведерников поблагодарил меценатов за участие в благотворительных акциях 03.03.2022, 15:180 Дмитрий Быстров: Россия ведет борьбу с неонацистами и их пособниками, но не с украинским народом
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru