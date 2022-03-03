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Где купить плитку в Пскове: новый шоурум Italon Experience

Салон Italon Experience в Пскове является авторизованным дилером керамогранита и керамической плитки Italon – одного из самых признанных брендов российской керамики. Шоурум оформлен в соответствии с новым единым подходом к интерьеру монобрендовых шоурумов Italon по всей России.

Italon Experience – это место для творчества и вдохновения, где покупатели всегда могут увидеть, как плитка смотрится в объеме, проникнуться духом коллекции и, самое главное, – ощутить, насколько комфортно будет в новом интерьере.

Кроме того, в фирменном салоне представлена дизайнерская мебель и сантехника из керамогранита - Italon Home: раковины, душевые поддоны, журнальные столики, стеллажи раскрывают новые грани применения керамогранита в интерьере и задают новый тренд на единое визуальное оформление пространства.

Шоурум Italon ориентирован на дизайнеров и архитекторов – они будут приятно удивлены удобством работы с ассортиментом керамогранита и плитки, помочь в этом призваны, наравне с традиционными каталогами, большое количество вспомогательных инструментов: керамотеки, куллы, сладеры и мудборды. Продуманный до мелочей эстетичный интерьер шоурума позволит им вдохновляться самыми актуальными трендами в мире керамики, дизайна и архитектуры.

В салоне оборудована уникальная зона – Italon X2. Это уличный керамогранит для оформления экстерьера и ландшафтного дизайна. В экспозиции представлены доступные цвета и текстуры плитки для улицы, а также наглядно показаны возможные способы укладки. Весна на пороге! А значит – самое время задуматься о выборе плитки для дома или дачи.

Отметим, что официальным партнером бренда выступает магазин строительных материалов «Практик».

Новый шоурум Italon Experience открылся на улице Набат, 3. Менеджеры салона будут рады дать вам экспертный совет, помочь с выбором керамогранита или скомплектовать материал для вашего проекта.

Источник: Italon Experience