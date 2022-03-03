Общество

Инициативы в сфере семейной политики обсудили в Пскове

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области и региональная Общественная палата подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной ОП России.

С целью подписания соглашения состоялась встреча уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой и председателя Общественной палаты региона Натальи Горбачевой.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия, а также обсудили самые актуальные темы, инициативы и предложения в сфере детства и семейной политики.