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Общество

Инициативы в сфере семейной политики обсудили в Пскове

03.03.2022 15:52|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области и региональная Общественная палата подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной ОП России.

С целью подписания соглашения состоялась встреча уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой и председателя Общественной палаты региона Натальи Горбачевой.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия, а также обсудили самые актуальные темы, инициативы и предложения в сфере детства и семейной политики.

Теги: #Общественная палата Псковской области #уполномоченный по правам ребенка
Источник: Псковская Лента Новостей
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