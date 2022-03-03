Общество

Мокрый снег ожидается в Псковской области 4 марта

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 4 марта. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, местами в регионе пройдут небольшие осадки в виде снега, в том числе мокрого. На дорогах в некоторых частях области образуется гололедица.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -5 до 0 градусов, днем столбик термометра покажет от -2 до +3 градусов. Прогнозируется северный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет высоким.