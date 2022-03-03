Общество

В псковской психбольнице показали свое место для молитв

Интересные факты о действующей православной церкви, которая располагается на территории Псковской областной клинической психиатрической больницы №1, рассказали в учреждении. Информация размещена в инстаграм-аккаунте больницы.

Православный храм святого великомученика и целителя Пантелеймона на территории учреждения возвели в 1990-х годах. «Церковь представляет собой деревянное сооружение с кубическими прирубами алтаря, притвора и западным крыльцом, достаточно хорошо воспроизводящее объемные формы деревянного зодчества XVII века», - рассказали в учреждении.

Заведующий острым мужским отделением Александр Москалев отметил, что инициатором возведения церкви и руководителем стройки был известный в Псковской области православный священник протоиерей отец Павел Адельгейм.

Храм относится к Псковской епархии и являются действующим.