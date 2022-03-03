Общество

Старые веранды снесли в детском саду «Кораблик» в Пскове

Старые веранды снесли в детском саду «Кораблик» в Пскове, сейчас там идет установка новых игровых конструкций. Учреждение посетила глава города Елена Полонская.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Елены Полонской

«В Пскове ежегодно ремонтируется большое количество детских садов и школ. Наша цель – сделать пребывание детей в городских учреждениях комфортным и удобным. <...> В "Кораблике" замечательные перемены. В этом убедилась сама, когда на днях посетила учреждение», - написала Елена Полонская в своем инстаграм-аккаунте.



Она отметила, что благоустройство территории детского сада «Кораблик» будет продолжено.

«При ремонте садиков отдельного подхода требуют пищеблоки. Контролирующие органы уделяют им повышенное внимание. В городском бюджете этого года предусмотрено финансирование капремонта садика "Ромашка". Вопрос рассмотрим на ближайшей сессии городской Думы», - добавила глава Пскова.