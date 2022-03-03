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Общество

Назначен новый зампредседателя Псковского областного суда

04.03.2022 08:01|ПсковКомментариев: 0

Назначен новый заместитель председателя Псковского областного суда, им стал Сергей Колесников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

«Указом президента Российской Федерации от 3 марта 2022 года №87 "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации" на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Псковского областного суда назначен Сергей Григорьевич Колесников. Этим же Указом судья Псковского областного суда Наталья Викторовна Яроцкая назначена судьей Третьего кассационного суда общей юрисдикции», - говорится в сообщении.

Сергей Колесников в 2004 году окончил факультет правового обеспечения управления Поволжской академии государственной службы им. П. А. Столыпина по специальности юриспруденция. С октября 2004 года по сентябрь 2007 года являлся заместителем прокурора Плюсского района; заместителем прокурора Дедовичского района; заместителем прокурора Себежского района. С сентября 2007 года по август 2010 года состоял в должностях прокурора отдела; старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Псковской области. С августа 2010 по октябрь 2010 года – заместитель прокурора Плюсского района, Опочецкого района, пишет портал pravo.ru.

С октября 2010 года по июнь 2014 года работал мировым судьей судебного участка №31 в границах административно-территориального образования «Город Псков». С июля 2014 года является судьей Арбитражного суда Псковской области. В 2019 году он был назначен судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Решением квалификационной коллегии судей Псковской области от 7 июня 2013 года ему присвоен восьмой квалификационный класс.

Источник: Псковская Лента Новостей
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