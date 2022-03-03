Цены на стоматологию в России выросли на 10-15%

Часть стоматологических клиник повысила цены на свои услуги на 10-15%, сообщил президент профессиональной ассоциации России Андрей Яременко.
«Государственная система не повысила цены, частные клиники, как мне кажется, поднимают в среднем процентов на 10-15%», — цитирует Яременко газета «Известия».
По его словам, повышение стоимости стоматологических услуг связано с двумя факторами: повышенным спросом и тем, что расходные материалы и оборудование в клиники в основном привозятся из-за рубежа.
Однако, в России есть отечественное производство, а из стран-партнеров вроде Китая, Индии и Пакистана можно привезти продукцию «достойного качества», добавил он.