Фрагмент туманности «Чайка» запечатлел астроном-любитель из Пскова

Псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов запечатлел фрагмент туманности «Чайка» и пять галактик. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Клуб любителей астрономии Псковской области / «ВКонтакте»
На снимке изображен фрагмент туманности IC2177 «Чайка» в созвездии Большого Пса.
Кроме того, астроному удалось запечатлеть галактики NGC 3185, 3187, 3190, 3193 в созвездии Льва.
Съемка проводилась в деревне Черняковицы при помощи телескопа SWBKP25012.