Общество

Псковичей предупредили об изменении графика работы Почты России

График работы отделений «Почты России» изменится в связи с государственным праздником 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Почты России».

5 марта почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше. 6 марта отделения будут работать по установленному графику, а 7 марта – по режиму работы в субботу.

8 марта станет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.