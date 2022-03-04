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Общество

Судебные приставы исполнили мечту девочки из Великих Лук

04.03.2022 12:27|ПсковКомментариев: 0

Судебные приставы исполнили желание девятилетней жительницы Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Сотрудники ведомства приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Они подарили игровую приставку девятилетней девочке Алисе из Великих Лук, о которой она давно мечтала.

«В этот раз получилось исполнить желание прекрасной меленькой девочки. У нее есть младший братик, с которым она обязательно будет играть вместе, когда он подрастет», – отметили сотрудники управления.

Судебные приставы признались, что они очень рады принимать участие в подобных акциях. Они надеются, что игрушка скрасит досуг девочки и долгое время будет радовать ее.

Теги: #УФССП России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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