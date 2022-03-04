Общество

Региональная тренировка по сдаче ЕГЭ прошла в Пскове

Региональная тренировка по сдаче ЕГЭ по русскому языку проходила сегодня, 4 марта, в лицее №4 города Пскова. За мероприятием наблюдал исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

«Подобные тренировки позволяют школам и педагогам подготовиться к выполнению сложных технических требований, отработать нештатные ситуации, а детям "набить руку", чтобы потом меньше волноваться на экзамене», - подчеркнул он.

Школьники прошли полную процедуру организации и проведения ЕГЭ, которая максимально приближена к реальной. Экзамен по русскому языку пишут 63 ученика лицея. Тренировочные мероприятия запланированы для сдачи и других предметов.

Мероприятие проводится также для подготовки сотрудников, привлекаемых для проведения ЕГЭ, и обучения будущих организаторов.