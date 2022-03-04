Общество

Военнослужащим и врачам предлагают путевки в санаторий «Хилово» по акции

Санаторий «Хилово» предлагает «Антикризисный тариф» для военнослужащих, учителей, врачей и членов их семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Так, военнослужащие (в том числе МВД, ФСБ, МЧС и участники боевых действий), работники здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения и члены их семей, а также пенсионеры до 12 апреля этого года могут приобрести путевки в санаторий от 12 дней по специальной стоимости и с расширенным перечнем процедур.

Стоимость путевки на оздоровление составит от 1 300 рублей в сутки, а санаторно-курортная путевка будет стоить от 1 900 рублей в сутки на человека. Кроме того, для детей с 4 до 14 лет предоставляется скидка в размере 20% от стоимости путевки на основное и дополнительное места.

Смотрите также В санатории «Хилово» начали продавать путевки для детей со скидкой

Подробности можно узнать на сайте санатория. Забронировать и оплатить путевки здесь.