Общество

Новое соглашение в сфере образования подписали в Псковской области

Председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева подписали соглашение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном профсоюзе образования.

Фото: профсоюз образования Псковской области

Подписание регионального соглашения прошло при участии представителей - руководителей органов МСУ, осуществляющих управление в сфере образования, и председателей территориальных организаций Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ в режиме видео-конференц-связи.

Как отметили в профсоюзе, в рамках социального партнерства проведение коллективно-договорной кампании, заключение коллективных договоров и соглашений на сегодня остается наиболее значимой частью работы профсоюзных организаций всех уровней, в ходе которой можно добиться существенных улучшений условий труда для работников.

Руководствуясь отраслевым соглашением, заключенным министерством просвещения РФ и Общероссийским профсоюзом образования на 2021-2023 года в региональном соглашении предусматриваются такие показатели, как эффективность социального партнерства (наличие первичной профсоюзной организации, наличие коллективного договора, отсутствие фактов нарушения трудового законодательства).

Кроме того, в новом соглашении затронуты вопросы классного руководства, сохранения за педагогическими работниками условий оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории, в том числе при наступлении чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологическим основаниям.

В преддверии заключения соглашения стороны социального партнерства провели совместное совещание. В своем выступлении Андрей Ермаков осветил вопрос реализации национальных проектов в Псковской области в 2022 году. Наталья Горбачева выступила с вопросом «О состоянии социального партнерства в образовательных организациях Псковской области», который подробно обсудили участники ВКС-совещания.

Андрей Ермаков высказал слова благодарности всем педагогам России, «на плечи которых на сегодняшний день, как никогда, возложена патриотическая воспитательная функция», которую «ежедневно проводят учителя по формировании личности своих учеников – граждан Российской Федерации».

«Сегодня, когда мы переживаем очень серьезную ситуацию, учителя предпринимают героические усилия для обеспечения образовательного процесса. И в этой ситуации приходит понимание того, насколько важна и сложна профессия учителя. Мы гордимся тем, что учителя являются членами нашего Общероссийского профсоюза образования. Значит, они нам доверяют, чтобы мы представляли их социально-экономические профессиональные и трудовые интересы. И мы с полной ответственностью относимся к исполнению этой очень важной миссии», - отметила Наталья Горбачева.