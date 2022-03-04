Общество

Фотоэкспозиция памяти героев-десантников 6-й роты открылась в Пскове

В Пскове на площади Победы открылась фотоэкспозиция, посвященная подвигу героев-десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

На стендах представлены архивные фотоматериалы, посвященные памяти военнослужащих, погибших в 2000 году в Чеченской республике.

«В Псковской области февраль и начало марта - дни памяти и скорби. Жителям нашего региона важно помнить о тех, кто отдал свою жизнь за свой дом, за свое Отечество. Уважительное отношение к нашей истории – это наш долг перед павшими бойцами», - говорится в сообщении.

Организатором выставки выступила администрация Псковской области. Выставка на площади Победы, посвященная памяти героям-десантникам, будет работать два месяца.