Общество

Россиян ждет сокращенный рабочий день

Россиян ждет сокращенный рабочий день сегодня, 5 марта. Это предпраздничный день, поэтому работать предстоит на один час меньше.

Фото: pixabay.com

Напомним, с 28 февраля по 5 марта в России объявлена шестидневная рабочая неделя. Затем последуют три дня отдыха (6, 7 и 8 марта) для тех, кто обычно работает пять дней в неделю.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни», - объясняла юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в беседе с РИА Новости.

Длинные выходные связаны с празднованием Международного женского дня 8 марта.