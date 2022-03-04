Общество

Математическая модель спрогнозирует цитокиновый шторм при COVID

Коллектив зарубежных ученых из Университета штата Аризона, Говардского университета и Национального центра биотехнологической информации (США) создал математическую модель для прогноза развития цитокинового шторма у зараженного коронавирусом человека.

Моделирование симулирует действие иммунной системы при ее столкновении с инфекцией, пишут «Известия».

Созданная учеными система уравнений описывает «отношения» между клетками, которые регулируют иммунную активность (цитокины) и непосредственно участвуют в ответе на инфекцию.

В случае нормальной реакции в определенный момент времени увеличивается количество иммунных клеток, непосредственно борющихся с COVID-19. Цитокины служат своеобразными наблюдателями, которые, если «видят», что иммунных клеток достаточно, успокаиваются. Концентрация клеток иммунной системы не превышает норму, «шторма» не возникает. В противном случае иммунные клетки и цитокины становятся взаимными подстрекателями. Слишком резкий всплеск количества иммунных клеток вызывает такой же скачок цитокинов. Концентрация иммунных клеток превышает пороговое значение, и начинается «шторм».

Есть и третий вариант развития ситуации. После «всплеска» между количеством цитокинов и иммунных клеток снова устанавливается равновесие. Хотя их количество и становится больше, чем до болезни.

Важный параметр, определяющий результаты моделирования, - сила стимуляции цитокинов иммунными клетками, сделали вывод ученые. Чем она больше, тем быстрее концентрация цитокинов достигнет необходимого для подавления инфекции максимума, и «шторм» закончится.