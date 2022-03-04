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Общество

Псковичи будут экономить 8 Марта на цветах

05.03.2022 08:54|ПсковКомментариев: 2

Расходы жителей Пскова на подарки к 8 Марта выросли, а вот на букеты планируют потратить столько же, сколько и в прошлом году. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города.

В Пскове в этом году на подарки потратят 4,5 тыс. руб., а на цветы - 2,2 тыс. руб. Это суммарно больше на 1,6 тыс. руб., когда псковичи тратили в среднем 5,1 тыс. руб.: 2,9 тыс. руб. на подарки и 2,2 тыс. руб. - на цветы.

Подарков на Международный женский день будет меньше, чем в прошлом году, и значительно меньше, чем до пандемии. Чаще всего в этот праздник мужчины поздравляют жен, женщины - матерей.

Мужчины на подарки и цветы к 8 Марта потратят больше, чем женщины. Молодежь до 24 лет щедра на подарки, горожане 35-44 лет - на цветы. Жители Пскова старше 45 лет - наиболее экономные. Закономерно, что подарочно-букетный бюджет растет вместе с уровнем дохода.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
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