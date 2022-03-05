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Общество

Молодые полицейские приняли присягу в Великих Луках

05.03.2022 18:00|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония принятия присяги молодыми полицейскими состоялась в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

Принятие присяги стало для них завершением программы обучения, которое проходило в Центре профессиональной подготовки. По всем дисциплинам великолукские полицейские успешно прошли проверочные испытания и сдали экзамены.

Мероприятие открыл начальник великолукского МВД Сергей Орел. «Вступив в ряды защитников правопорядка, вы приняли на себя высокую ответственность за безопасность жизни и здоровья людей, уважение их прав и свобод, соблюдение Конституции и законов нашей страны. Мы рады приветствовать вас в нашей большой семье!» –  отметил он.

Полицейским пожелали успехов в службе начальник полиции Василий Марченков и заместитель начальника ОМВД России по городу Великие Луки Андрей Верещагин.

Поздравить ребят пришли председатель совета ветеранов Великолукской городской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Валентина Бызова, а также ветераны Сергей Дубинин и Анатолий Кондратьев.

Теперь молодые полицейские приступят к выполнению своих служебных обязанностей в подразделениях ОМВД России по городу Великие Луки, добавили в ведомстве.

Теги: #присяга
Источник: Псковская Лента Новостей
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